"لسنا في سوبر ماركت".. نيس يحسم مستقبل يوسف عطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسم نادي نيس الفرنسي مستقبل نجمه الجزائري المتألق يوسف عطال، المطلوب من قبل عدة أندية كبرى في أوروبا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم عطال مستويات مميزة مع الفريق الفرنسي خلال الموسم المنصرم، وهو ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مقدمتها ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين.

جوليان فورنييه، المدير الرياضي لنادي الجنوب الفرنسي، كشف عن القرار النهائي لإدارة الفريق بخصوص ملف عطال، وذلك في تصريحات أدلى بها للإعلام الفرنسي.

ليس للبيع



الرجل القوي لبطل فرنسا في 4 مناسبات أغلق الباب نهائيا أمام إمكانية رحيل عطال عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فورنييه في تصريحات لصحيفة "نيس ماتين" الفرنسية: "لسنا في سوبر ماركت، لا نضع لاعبينا على واجهة العرض، سنكمل الموسم معا".





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وأضاف: "هدفنا في الموسم الحالي هو تحقيق نتائج جيدة للغاية في جميع المسابقات التي سنشارك فيها".

وأتم: "الجميع يعتقد أننا سنحتل مركزا متقدما في الموسم القادم بعد التعاقد مع 8 لاعبين جدد، ينبغي أن نتحلى بالقوة الذهنية اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف".

نقلة نوعية



عرفت مسيرة يوسف عطال نقلة نوعية منذ انتقاله لنيس الفرنسي في سنة 2018 قادما من كورتري البلجيكي.

وقدم الأخير مستويات قوية للغاية مع نادي الجنوب الفرنسي، حيث تم اختياره في عدة مناسبات لاعب الشهر من قبل جماهير النادي.

وكان عطال قد تألق في مغامرته الفرنسية، حيث شارك مع ناديه نيس في 44 مباراة بمختلف المسابقات، أسهم خلالها في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

هذا الظهور اللافت جعل قيمته السوقية في موقع "ترانسفير ماركت" تشهد قفزة نوعية، حيث ارتفعت من مبلغ 5 ملايين يورو في بداية الموسم إلى 25 مليون يورو في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة لمبلغ 20 مليون يورو بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.