لوسيد كروس أوفر الكهربائية تظهر في صور تجسسية لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – مع استعداد لوسيد لتدشين إير سيدان الكهربائية الفاخرة في 9 سبتمبر، ظهرت كروس أوفر أخرى مفاجئة للشركة أثناء تصويرها بشكل رسمي في كاليفورنيا.

تصميم الكروس أوفر مستوحى من إير سيدان، مع جسد انسيابي وسقف زجاجي بانورامي ومصابيح خلفية ممتدة على مدار عرض السيارة بأكملها، ويبدو أن الداخلية تسع 7 أو 8 ركاب.

وقد لمحت لوسيد في السابق إلى تطويرها لكروس أوفر جديدة وهذه أول مرة نراها على أرض الواقع، وستشارك الكروس أوفر الكهربائية منصتها ومعظم تقنياتها مع السيدان.

ويُذكر أن لوسيد صرحت مؤخراً أن إير تتمتع بمدى سير مذهل يصل إلى 832 كيلومتر لكل شحنة، وهو أفضل مدى رأيناه في أي سيارة كهربائية حتى الآن.

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