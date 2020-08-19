رولزرويس جوست 2021 عوازلها الصوتية تزن 100 كجم!

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت رولزرويس الحلقة الأخيرة من حملتها الدعائية للسيدان الفاخرة جوست 2021، كاشفة عما قامت به الشركة لإبقاء ركاب السيارة معزولين صوتياً بشكل كامل عن العالم الخارجي، حيث قامت بما يلي.

عزلت الشركة محرك V12 سعة 6.75 لتر عن المقصورة بحاجز جلدي مزدوج، كما أضافت مواد ممتصة للصوت بوزن أكثر من 100 كجم في السقف والأرضية والصندوق الخلفي، بالإضافة إلى نوافذ بزجاج مزدوج، وإطارات مبطنة بمواد عازلة للصوت خفيفة الوزن.

إلا أن الشركة وجدت أن إزالة الضوضاء بشكل مثالي، سيكون أمراً مربكاً للركاب، لذا ابتكرت “صوت الهمس” وهو نغمة منخفضة يختبرها العملاء، وتتميز بتردد معين لتعمل كنغمة ثابتة خفيفة تُزيل هذا الارتباك.

وفي النهاية، أعلنت رولزرويس عن هذه الميزة الجديدة في الفيديو الدعائي الأخير تحت اسم “Formula for Serenity”، وستكون واحدة من أبرز مزايا جوست 2021 والتي سيتم الكشف عنها رسمياً في خريف 2020.

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