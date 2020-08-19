لعشاق سيارات التسعينيات.. 9 موديلات بالأسوق يمكن شراءها

لعشاق حقبة الستعينيات وماطرح خلالها من موديلات مميزة للسيارات،قدم موقع "كار أند درايفر" قائمة أفضل 9 طرازات طرحت خلال هذه الحقبة ومتواجدة بالأسواق يمكن شراءها و الاعتماد عليها.

وفي المقدمة،وحسب الموقع المختص بأخبار السيارات،جاء طراز S4 من أودي الألمانية، الذي طرح في 1994، ويتمتع بمحرك توربيني "إن لاين 4"بسعة 2.2 لتر، بسعر 9 آلاف دولار.

ومن بعده بالقائمة جاء طراز بي إم دبليو 850i، الذي طرح عام 1991، بتكلفة 90,907 ألف دولار و يعمل بمحرك V12، بسعة 5.0 لتر،وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية، وتصل قيمته حاليا كطراز مستعمل لـ 20,000 ألف دولار.

ومن الشاحنات جاءت ضمن القائمة، شيفروليه C1500 454 SS، والمودلايات التي طرحت منها ما بين عام 1990 و عام 1993، وتتوفر هذه الشاحنة بمحرك V8 بسعة 7.4 لتر،وتصل قيمتها حاليا كطراز مستعمل لـ 15,000 ألف دولار.

ومن بعده جاء ضمن القائمة من ماركة دودج الأمريكية طراز Daytona IROC R/T الذي طرح عام 1991 وتصل قيمته حاليا كطراز مستعمل 8 آلاف دولار.

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ومن بعده جاء طراز Contour SVT من ماركة فورد، الذي طرح في فترة التسعينيات بمحركV6 بقوة 200 حصان، وسعة 2.5 لتر، وتصل قيمته حاليا كطراز مستعمل لـ 3500 دولار.

وضمت القائمة ،طراز VehiCROSS من ماركة "Isuzu" الذي طرح بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، بسعر 7000 دولار.

ومن ماركة جاجوار البريطانية، جاء ضمن القائمة، طراز XJR، الذي طرح بمحرك بسعة 4.0 لتر وتصل قيمته حاليا لـ 5200 دولار.

وجاء ضمن القائمة من ماركة مازدا اليابانية، طراز Miata R Package الذي طرح منتصف التسعينيات، وتصل قيمته حاليا كطراز مستعمل لـ 7000 دولار.

ثم طراز C43 AMG من ماركة مرسيدس الألمانية، الذي طرح عام 1999، بمحرك V8 وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية، وتصل تكلفته حاليا كطراز مستعمل لـ 10,000دولار.



