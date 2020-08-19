بالصور.. 10 موديلات من بي إم دبليو احذر شراءها

طرحت شركة بي إم دبليو مجموعة من الموديلات في السنوات الأخيرة، تعثرت في الأسواق لكثرة أعطالها، ما دفع خبراء السيارات للتحذير منها.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، عن أبرز 10 سيارات من بي إم دبليو تم تكرار سحبها من الأسواق لصيانتها.

وقال الموقع إن الأعطال التي شهدتها هذه السيارات في بعض حالاتها كانت تكلفة صيانتها أكثر من تكلفة الشراء.

وبدأ الموقع القائمة بطراز بي إم دبليو X5 موديل عام 2010، الذي تم خلال العام الجاري استدعاء بعض نسخه 20 مرة من الأسواق بعد رصد عيوب تصنيعية متفرقة.

وأبرز الأعطال كان الفشل المتكرر في المكابح وفقدان السيطرة على عجلة القيادة.

ومن بعدها جاء بالقائمة نسخة عام 2009 من طراز بي إم دبليو X5 نفسه، وقال موقع "هوت كارز" إن هذه النسخة من موديل بي إم دبليو تم سحبها من الأسواق للصيانة 18 مرة، بسبب أعطال في أكياس الهواء.





وضمت القائمة طراز X5 أيضا، نسخة عام 2007 من الطراز نفسه التي تمت استدعاء بعض نسخها 15 مرة، بعد أعطال رصدت بالمكابح.





واستمرارا لاستحواذ طراز X5 على القائمة، جاءت نسخته التي طرحت عام 2008، التي تم سحبها من الأسواق 15 مرة، لرصد عيوب بها بمضخات الوقود.





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كما شهدت نسخة 2011 من طراز X5 نفسه حالات استدعاء للصيانة وصلت لـ 14 مرة بعد عيوب تتعلق بأكياس الهواء.





ومن بعدها جاء ضمن القائمة، موديلات عام 2006 التي طرحت ضمن الفئة الثالثة من بي إم دبليو، والتي شهدت 13 حالة استدعاء للصيانة بعد تلقي الشركة أكثر من 1000 شكوى، تتعلق بأعطال في دوائر الكهرباء.





ومن الفئة الثالثة أيضا، جاءت ضمن القائمة النسخة التي طرحتها بي إم دبليو من هذا الطراز عام 2002، والتي تعرضت لـ 13 حالة استدعاء من الأسواق لرصد عيوب بها، بعد تلقي الشركة 400 شكوى لعيوب في أكياس الهواء.





ومن بعدها جاء ضمن القائمة، نسخة 2011، من طراز بي إم دبليو X6، التي سبق وأن تم استدعاء بعض نسخها بعد عيوب تتعلق بدوائر الكهرباء.





وجاء ضمن القائمة من بعدها طراز الفئة الخامسة، موديل عام 2010 من بي إم دبليو، الذي شهد 10 حالات استدعاء لعيوب بالمحرك.





وفي ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو 128i موديل عام 2011، الذي شهد 9 حالات سحب من الأسواق لعيوب بدوائر الكهرباء.



