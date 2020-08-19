شيفروليه كمارو ب190 ألف دولار على موقع eBay

عرضت شركة مارشال جولدمان للسيارات في كليفلاند بولاية أوهايو سيارة شيفروليه كامارو الرياضية SS موديل 2011 للبيع على موقع eBay الشهير بسعر كبير بلغ 189900 دولار ، وعلى الرغم من أن شيفروليه كامارو ليست من النوع الذى يحتاج إلى تعديل الا ان صاحبها قرر تعديلها لتصبح لها رونقها المميز .
وذكر موقع كارسكووب المتخصص فى شئون السيارات ان المعلومات المنشورة على eBayأوضحت ان السيارة كانت مملوكة سابقًا لشركة Forgiato Wheels وتم تعديلها واجهاتها الأمامية لتحتوى على مصابيح أمامية جديدة مندمجة مع شبكة تهوية ملفتة للنظر وتتميز المقدمة بغطاء محرك بارز مزود بمدخل هواء بارد لتصبح فى النهاية ذات شكل هجومى.
عند النظر إليها من الخلف من المستحيل عدم ملاحظة أنابيب العادم الواسعةالتى تعطى للسيارة مظهراً بالغ القوة خاصة انها تحتوى على عجلات ضخمة مقاس 24 بوصة ملفوفة في إطارات 275/25 Pirelli في الأمام و 405/25 إطارات عريضة جدًا في الخلف.
جهزت السيارة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وتم إجراء سلسلة من التعديلات على المقصورة شملت مقاعد جديدة مكسوة بالجلد الطبيعى من نفس لون السيارة بالتناوب مع اللون الأسود المميز الممتد الى لوحة القيادة ذات المقود المعدل وامتد اللون الكريمى أيضاً على ألواح الأبواب .
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