سر عدم تغير اللون الأسود لإطارات السيارات منذ اختراعها

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته صناعة السيارات على مر العصور، إلا أن لون الإطارات الأسود ظل ثابتاً منذ بدء الصناعة إلى الآن، ولم يتبادر في ذهن أحد منا عن سبب ذلك؟

أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل، وقالوا أن المكون الرئيسي للإطارات هو المطاط، وعلى الرغم من أن لونه الأساسي هو الأبيض، لكن أثناء التصنيع يضاف إليه مادة أسود الكربون لزيادة درجة صلابته ومقاومته للتآكل السريع، لهذا يصبح لون الإطار أسود.

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ويعمل الكربون الأسود أيضاً على حماية إطارات السيارة من أضرار غاز الأوزون والأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الجو، حيث يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويحولها إلى حرارة، بحيث يكون من السهل التخلص منها، فيزيد من متانة وقوة مطاط الإطار، مما يؤدي إلى زيادة العمر التشغيلي للإطار.

الجدير بالذكر فإنه تم تصنيع إطارات ذات جوانب باللون الأبيض، لكن مع وضع مادة أسود الكربون أيضا على سطح السير بهذه الإطارات، وكانت لهذه الإطارات إقبال لدى عشاق السيارات الكلاسيكية، لكنها لم تنتشر في الأسواق بكثرة، نظراً لأنها سرعان ما تصبح متسخة بعد السير على الطرق الترابية.