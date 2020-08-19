بعد طرح سي إليزيه 2021 بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه.. ننشر أسعار جميع طرازات ستروين في "أغسطس"

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة القصراوي للسيارات، وكيل علامة ستروين في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية المتوافرة في السوق المحلية.

وشهدت القائمة السعرية الخاصة بشهر أغسطس، لأول مرة طرح موديل 2021 من السيارة ستروين سي إليزيه، التي تتوافر بفئتين من التجهيزات،

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بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه، مقارنة بموديل 2020.

ولم تشهد القائمة أي تغييرات في أسعار باقي موديلات ستروين، وتنشر "سيارات الوفد" لمتابعيها القائمة السعرية لجميع طرازات ستروين لشهر أغسطس.