بعد طرحها رسمياً في مصر.. تعرف على أسعار سوزوكي سويفت 2021 الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني طرحت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي اليابانية في مصر، موديل 2021 من السيارة الهاتشباك سوزوكي سويفت الجديدة كلياً. وتتوافر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021، في السوق المصرية، بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر 206.9 ألف جنيه. من التجهيزات، بسعر 206.9 ألف جنيه. وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وزودت بمحرك سعة 1200 سي سي، رباعي الأسطوانات، 84 حصان، بعزم أقصى Advertisements للدوران 113 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات. للدوران 113 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات. تستطيع سوزوكي سويفت موديل 2021 الجديدة، الانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر، في زمن قدره 12.9 ثانية. وفيا يتعلق بمتوسط استهلاك الوقود، فإن سوزوكي سويفت 2021 تستهلك 6.2 لتر، كل 100 كيلومتر.

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