نوكيا تنتصر على مرسيدس بنزاع قضائي وتريد حظر مبيعات سياراتها!

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الخليج ٣٦٥ نت – قد تتعرض صانعة السيارات الألمانية دايملر لحظر مبيعات سيارات مرسيدس في ألمانيا بعد فوز شركة التقنية الفنلندية نوكيا في نزاع قضائي بشأن براءة اختراع في محكمة محلية.
حيث حكم القاضي بأن مرسيدس انتهكت براءة اختراع نوكيا لتقنيات الهاتف المحمول في سياراتها من خلال استخدام التقنيات الخلوية للشركة دون ترخيص، والذي قد يُمكنها في النهاية من منع مرسيدس من بيع سياراتها في ألمانيا.
وفقاً لبلومبيرج، فليس من السهل تحقيق ذلك، لأنها إذا أرادت القيام بذلك، فسيتعين عليها نشر ضمانات بقيمة 8.3 مليار دولار لإنفاذه، في حين قالت مانهايم إن الحكم صدر لأن دايملر لم تكن مستعدة للالتزام بالقواعد.
وفقاً للحكم، فسيتعين على دايملر إبلاغ نوكيا بعدد السيارات التي تبيعها مع هذه التقنية، في حين قالت صانعة السيارات الألمانية أنها لا تتوقع أن يكون هناك حظر على المبيعات، كما أنها ستقوم بالاستئناف على الحكم.
يجدر بالذكر أن هذا النزاع القضائي هو جزء من معركة أوسع بين شركة التقنية وصانعة السيارات حول رسوم استخدام تقنيات نوكيا في أنظمة الملاحة والاتصال والسيارات ذاتية القيادة.
يُذكر أن صناع السيارات في أوروبا أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على أنظمة الاتصالات لتمكين الاتصال الالكتروني في سياراتهم، ووفقاً لرويترز، فإن نوكيا تحقق 1.4 مليار يورو (6.26 مليار ريال) سنوياً من عائدات التراخيص، لذا فهي مسألة هامة للشركة الفنلندية.
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