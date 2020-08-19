هل يمكن تشغيل المكيف بدون تشغيل محرك السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الصيف أصبح مكيف الهواء من أهم الأجزاء في السيارة التي لا غني عنها، ودائما ما كان يثار تساؤل حول إمكانية تشغيل المكيف من دون تشغيل المحرك؟

أجاب خبراء السيارات أنه في حال تشغيل المكيف قبل تشغيل المحرك فإن الهواء الخارج منه لن يكون بارداً، ويرجع ذلك الأمر إلى أن كمبريسور المكيف لا يعمل إلاّ عند تشغيل المحرك، أما الهواء الذي يخرج من فتحات المكيف فهو هواء المروحة، حيث أنها تعتمد في تشغيلها على البطارية من دون الحاجة إلى تشغيل المحرك.

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لذا يمكننا القول أن المكيف كي يقوم بعمله من تبريد مقصورة السيارة فإنه يحتاج إلى تشغيل محرك السيارة، وذلك من أجل عمل الكمبروسر.

كما يثار تساؤل آخر في هذا الصدد، وهو هل توجد هناك خطورة من تشغيل المكيف فور تشغيل محرك السيارة مباشرة، أم يجب الانتظار بضع دقائق لتشغيله؟

هناك بعض النظريات تفترض أن مكيف السيارة يصدر مستويات خطيرة من الغازات المسببة للسرطان في حال تشغيله مباشرةً بعد تشغيل المحرك، بالطبع هذه النظريات خاطئة ولا يوجد خطر على صحة قائد السيارة والركاب من هذا الأمر.