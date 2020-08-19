أسعار كيا سيراتو 2021 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت السيدان الاقتصادية العملية كيا سيراتو 2021 إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً عبر وكيلها الحصري كيا الجبر، وحصلت السيارة على تحسينات محدودة، ونستعرض لكم فيما يلي أسعار السيارة.

المحركات

1.6 لتر 4 سلندر قوة 126 حصان وعزم دوران 154 نيوتن.متر – صرفية وقود 6.9 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 12 ثوان – سرعة قصوى 190 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

2 لتر 4 سلندر قوة 150 حصان وعزم دوران 192 نيوتن.متر – صرفية وقود 7.7 لتر/100 كم – تسارع 0-100 كم/س في 10.5 ثوان – سرعة قصوى 210 كم/س – جير أوتوماتيكي 6 سرعات – دفع أمامي

الفئات والأسعار

كيا سيراتو D235 1.6 L ويبلغ سعرها 75,495 ريال

كيا سيراتو C033 1.6 LX ويبلغ سعرها 76,530 ريال

كيا سيراتو D249 1.6 LX ويبلغ سعرها 78,370 ريال

كيا سيراتو G519 2.0 L EX ويبلغ سعرها 92,860 ريال

كيا سيراتو H251 1.6 L SX ويبلغ سعرها 97,000 ريال

كيا سيراتو S128 ويبلغ سعرها 68,940 ريال

– شامل ضريبة 15%

هذا وتتمتع كيا سيراتو بتصميم أنيق هادئ، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المصابيح الأمامية الهالوجينية المُحدثة، ومصابيح الضباب الحادة بالإضافة إلى شبك أنف النمر الأيقوني والخطوط الديناميكية أعلى غطاء المحرك.

أما في الخلفية فنلاحظ مصابيح LED متصلة ببعضها بشريط LED، مع تقوس خط السقف مما يعطي السيارة مظهر أكثر جاذبية

تتمتع سيراتو بمقصورة غاية واسعة ومقاعد مريحة مع العديد من عوامل الرفاهية مثل مكيف مزدوج المناطق، ومساحة رحبة للمقاعد الخلفية، شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية جديدة قياس 8 إنش، بجانب شاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الاخرى مثل عجلة قيادة مدفأة، نظام مانع الضباب للسيارة، شاحن لاسلكي، مفتاح ذكي، مرايا داخلية ذات تعتيم يدوي وغيره الكثير.

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