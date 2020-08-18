موجز الخليج 365 للسيارات.. قدرات "كومباس" وGMC تشعل سوق الشاحنات

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة جيب الأمريكية المصنعة للسيارات نسخة 2020 الأحدث من طرازها المميز "كومباس" ضمن فئات SUV، لتعزز أسطولها من السيارات ضمن هذه الفئة والذي يشمل موديلات مثل، جيب Renegade، وجيب "شيروكي".

حققت سيارات سيدان انتشارا واسعا حول العالم كونها اقتصادية في استهلاك الوقود، بخلاف تصميماتها الجذابة وتمتعها براحة في القيادة، ما جعلها من أفضل السيارت في العالم.

أعلنت شركة لوجيتك عن إطلاق مقود السباقات G923 Trueforce مع الدواسات للحواسيب وأجهزة الألعاب بما في ذلك سوني بلاي ستيشن 5.

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طرح عملاق الشاحنات الأمريكي GMC الفئة "سييرا 1500" وهي الأحدث من طراز سييرا، والذي تم تزويده بإمكانات هائلة تشعل المنافسة في سوق الشاحنات العملاقة.

أدخلت شركة جيب الأمريكية المصنعة للسيارات تعديلات على طراز "رانجلر" بنسخته الجديدة لعام 2020 الذي يوصف بأنه وحش الطرق الوعرة ويتمتع بالعديد من القدرات الهائلة.

تطرح شركة أونو الجيل الثاني من سكوتر Unu الكهربائي في الأسواق خلال تشرين أول/أكتوبر القادم.

منذ مطلع الألفية الجديدة تمرد عشاق السيارات في بريطانيا على مجموعة من الموديلات، وهو ما أخرجها سريعا من السوق لعدم حصولها على ثقة العملاء.