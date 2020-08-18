الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي المعتقل بعد تمرد عسكري المزيد

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي المعتقل إبراهيم أبو بكر كيتا بعد تمرد عسكري.

كما أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، غدا الأربعاء، لمناقشة التطورات في مالي، بعد ساعات من تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو.

وكشفت وسائل إعلام أن العقيد آمادو ديالو يقود التحركات العسكرية في مالي.

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وأعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان أنها تتابع بـ"قلق كبير"الوضع" مع تمرد في أجواء اجتماعية سياسية معقدة".

ودعت العسكريين الماليين "للعودة فورًا إلى ثكناتهم"، وأكدت رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري.

كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.