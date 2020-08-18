طريقة استرداد مبلغ المخالفات المدفوعة عند قبول الاعتراض عليها

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين مفاده أنه قام بالإعتراض على مخالفة مرورية عبر “أبشر” وسدد قيمة المخالفة قبل ظهور نتيجة قبول الاعتراض، متسائلاً عن إجراءات عودة المبلغ المسدد.

وجاء ردّ المرور ليبيّن أنه يتم إعادة مبلغ سداد المخالفات بشكل آلي في حال قبول الاعتراض على المخالفة من قِبَل الهيئة المرورية، وجاء في التغريدة: “يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.