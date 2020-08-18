شرط إضافة مستخدم فعلي للسيارة عن طريق خدمة «تفويض»

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت منصة أبشر الإلكترونية مع استفسار لأحد المستفيدين بشأن إضافة مستخدم فعلي للسيارة عبر المنصة، في حال وجود مخالفات مرورية على هذا الشخص. وجاء بسؤال المستفيد: “هل أستطيع إضافة مستخدم فعلي للمركبة لشخص عليه مخالفات مرورية؟”، بينما جاءت إجابة المنصة لتؤكد ضرورة سداد كامل المخالفات للمفوض والمفوض له، حتى يتمكن من إضافة مستخدم فعلي للسيارة. وإليك خطوات عمل تفويض السيارة عبر منصة “أبشر”: الدخول لحساب “أبشر”. اختر “تفاويض”. اختر “تفاويض المركبات”. اختر “إضافة مستخدم لمركبة”. اختر “إضافة تفويض مركبة”، واختيار السيارة المراد التفويض عليها. إدخال بيانات المفوض له. إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.

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