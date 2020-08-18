4 أسباب تكشف لك سر اعتمادية سيارات لكزس

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتصدر لكزس قوائم أكثر السيارات اعتمادية، وهنا يأتي السؤال ما هو السر وراء اعتمادية لكزس والتي تجعل تقارير المستهلكين دائماً في حالة رضاء تام عن السيارة، حسناً سنعرض عليك الإجابة خلال السطور القادمة.

1- الانتباه لأدق التفاصيل

تهتم لكزس بالمصطلح الياباني المونوزوكوري والذي يعني تخصيص الوقت لضمان عدم إخفاق التفاصيل، وهو أمر يوضح سر التفوق، حيث صرح ستيفن ماكونيل المدير العام للكزس كندا بأنهم فخورون للغاية بمدى دقة الجودة في مصانعهم، سواء كان ذلك للتأكد من أن البيئة النظيفة بحيث لا يدخل الغبار إلى المحركات أو ما إذا كان الامر يتعلق بالمواصفات الدقيقة لمسمار صغير.

2- تدريب مكثف للعاملين

تؤمن لكزس بأن ضمان قدرة الموظفين الجدد على العمل وفقًا للمواصفات الصارمة يتطلب معايير عالية من التدريب، حيث أنه مهما كانت وظيفة العامل الجديد، فإنه سيحتاج إلى تدريب لمدة 1000 ساعة لكي يصبح جاهزاً للعمل.

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3- اختبارات قاسية للسيارات

بمجرد خروج السيارة من خط الإنتاج، فإن المختصين في لكزس يقومون باختبار قيادة كل مركبة على مسار الاختبار، ثم يقومون بعد ذلك بتجربتها في الخارج والسير على الطرق المختلفة للتحقق من الضوضاء والاهتزاز ومرونة التوجية وقوة الأداء …إلخ.

4- المنافسة الشرسة بين مصانع لكزس

تعد جوائز جودة المصانع من جي دي باور (J.D.POWER) أمر غاية في الأهمية بالنسبة لمصانع لكزس، حيث أن هناك منافسة محلية بين المصانع للحصول على أكبر قدر من الجوائز، وللحين يتصدر مصنع لكزس اليابان القائمة بفارق جائزة واحدة عن مصنع لكزس كندا.

كل هذه الأمور تكشف سر تفوق لكزس فيما يتعلق بالاعتمادية بداية من الإهتمام بالتفاصيل وصولاً إلى الاهتمام بالحصول على أعلى درجات الجودة في المصانع، لذا ليس غريباً أن تتصدر سيارات لكزس قائمة الاعتمادية باستمرار.