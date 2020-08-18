مازدا CX-9 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازدا عن CX-9 فيس ليفت بعد ثلاثة أعوام من تدشين الجيل الحالي.. وتتركز أهم تحديثات السيارة في الداخلية، بنظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة 10.25 إنش وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأحدث أنظمة السلامة من مازدا.
وتشمل مزايا السيارة تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر تشغيل ووقف المحرك.
وتستمر مازدا CX-9 بنفس محرك 2.5 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي أو دفع كلي اخياري وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.
كما حصلت CX-9 2021 على إصدار كربوني جديد أنيق بخارجية رمادية ولمسات سوداء وداخلية جلدية سوداء.
وتبدأ الأسعار الأمريكية لمازدا CX-9 2021 من 33,960 دولار (127,000 ريال)، وستبدأ في الوصول للوكالات الأمريكية لاحقاً هذا الشهر ولباقي الأسواق العالمية قريباً.
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