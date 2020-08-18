كومان مديرا فنيا جديدا لفريق برشلونة المزيد

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن الهولندي رونالد كومان سيكون المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد أقال مدربه السابق كيكي سيتين من تدريب الفريق، بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر رئيس النادي الكتالوني في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، للرد على أسئلة 4 منصات إعلامية مختلفة، من بينهما صحيفتي "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" الكتالونيتان.

ورغم عدم إعلان البارسا تعاقده مع الهولندي رونالد كومان حتى الآن، إلا أن بارتوميو تحدث عنه باعتباره المدرب القادم للفريق، حيث قال: "إذا لم يحدث أي شيء خاطئ، فسيكون كومان هو المدير الفني الجديد للفريق".

وأوضح: "نحن نعلم جيدا كيف يعمل، وفلسفته وتجاربه، ونحن نعول عليه، لقد كان من ضمن فريق أحلام يوهان كرويف، وكان أول من تحدثنا معه في يناير/كانون الثاني، هذا حلم بالنسبة له".

وأضاف: "لقد تحدثت معه، وأساس مشروعنا هو ليونيل ميسي، المرتبط بعقد حتى عام 2021".

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وأردف: "أتحدث كثيرا مع ليو بانتظام، ومع والده بشكل أكثر، فهو اللاعب الأفضل في العالم، ولا شك في أن مشروع كومان الجديد مبني على ميسي في المقام الأول".





وكشف بارتوميو عن سر تأخر تولي كومان هذه المهمة، مشيرا إلى عدم رغبة المدرب الهولندي ترك منتخب بلاده قبل بضعة أشهر من بطولة يورو 2020، لكن تأجيلها للعام القادم منحه الفرصة للموافقة على العرض.

وبسؤاله عن رأيه في إخفاقات البارسا هذا الموسم، فأجاب: "جميعنا نتحمل المسؤولية فيما وصلنا إليه، لكني الشخص المسؤول أكثر من الآخرين، لأنني المنوط بإصدار القرارات".

وكان كومان قد وصل إلى مطار برشلونة، الثلاثاء، تمهيدا للإعلان عن توليه منصب المدير الفني لفريق برشلونة، بعد الاتفاق مع الاتحاد الهولندي على إنهاء العلاقة بينهما.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن عزم كومان الاستعانة بألفريد شرودر ليكون مساعده الأول في الجهاز الفني للبارسا، إلى جانب مهاجم الفريق الأسبق، السويدي هنريك لارسون.

ويعد كومان أحد أساطير برشلونة، إذ لعب ضمن صفوفه بين عامي 1989 و1995، توج خلالها بالعديد من الألقاب، أهمها الدوري الإسباني 4 مرات والكأس الأوروبية (دوري الأبطال حاليا) مرة وحيدة.