قصة 10 سيارات تعثرت في السوق البريطانية

منذ مطلع الألفية الجديدة تمرد عشاق السيارات في بريطانيا على مجموعة من الموديلات، وهو ما أخرجها سريعا من السوق لعدم حصولها على ثقة العملاء.

وقدم موقع "أوتو كار" قائمة بأبرز السيارات التي فشلت في الاستمرار لفترة طويلة بالسوق البريطانية، لضعف مبيعاتها، وكانت أكبر فترة بقاء لها مدة 5 سنوات.

وفي مقدمة القائمة جاء طراز أودي A2 الذي استمر تواجده بالسوق البريطانية في الفترة بين (2000 و2005).

ويبلغ عدد النسخ المتبقية منه حاليا ضمن سوق المستعمل بعد وقف طرحه حاليا بالأسواق نحو 12 ألف نسخة فقط.

ومن بيجو الفرنسية، تمردت السوق البريطانية للسيارات على طراز RCZ، الذي كان بداية ظهوره في عام 2010، واستمر حتى 2015، والنسخ المتبقية منه حاليا كسيارات مستعملة، لا تتجاوز 12 ألف نسخة.

ومن الموديلات التي استمرت لأربع سنوات فقط بالسوق البريطانية، طراز كاديلاك BLS الذي تواجد ما بين (2006 و2010).

وعدد النسخ المتبقية منه حاليا ضمن سوق المستعمل لا تتجاوز 370 نسخة.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، من ماركة شيفروليه، طراز "أفيو" الذي اعتبر كطراز مميز بالعديد من أسواق السيارات الأخرى، ولكنه لم يستمر طويلا في السوق البريطانية.

وكانت فترة تواجده بين (2011 و2015)، والنسخ المتوفرة منه حاليا لا تتعدى 15 ألف نسخة ضمن سوق المستعمل.

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وجاء ضمن القائمة أيضا من السيارات التي استمرت ما بين (2011، و2015)، طراز كرايسلر Ypsilon، والنسخ المتبقية منه حاليا للبيع ضمن سوق المستعمل لا تتخطى 5 آلاف نسخة.

ومن ماركة جيب الأمريكية، جاء ضمن القائمة، طراز Patriot الذي استمر تواجده بالسوق البريطانية من 2007، وحتى 2001، والنسخ المتبقية منه حاليا للبيع ضمن سوق المستعمل لا تتجاوز 4 آلاف و100 نسخة.

وضمت القائمة طراز ألفا روميو "سبايدر" الذي استمر لمدة 3 أعوام فقط خلال الفترة (2007 و2010)، والنسخ المتبقية منه حاليا للبيع لا تتجاوز 1400 نسخة كحد أقصى ضمن سوق السيارات المستعملة.

ومن شركة فيات، جاء ضمن القائمة طراز IDEA الذي استمر أيضا تواجده بالسوق البريطانية لمدة 3 سنوات فقط من عام 2004 وحتى 2007، ويتبقى منه 2700 نسخة فقط ضمن سوق المستعمل.

ومن بعده جاء ضمن القائمة من ماركة هوندا اليابانية، طراز CR-Z، الذي استمر تواجده بالسوق البريطانية أيضا لمدة 3 سنوات فقط فيما بين (2010 و2013)، والنسخ المتبقية منه حتى الآن للبيع ضمن سوق السيارات المستعملة، لا تتجاوز 4 آلاف نسخة.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز Vaneo، الذي استمر تواجده بالسوق البريطانية ما بين (2002 و2005)، والنسخ المتبقية منه للبيع حاليا، 1500 نسخة فقط ضمن سوق المستعمل.