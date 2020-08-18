تعرف على أول سيارة بيك اب في العالم وكيف تطورت

الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيارات البيك اب من أقدم السيارات التي تم صنعها في تاريخ السيارات، واليوم سنستعرض لكم أول سيارة بيك أب في العالم وتاريخ تطورها من شاحنة صغيرة مكشوفة الخلفية تحمل البضائع والأحمال الثقيلة إلى سيارات ضخمة وقوية تمتلك الكثير من التقنيات والأنظمة الحديثة.

بدأت فكرة صناعة أول بيك اب من أواخر القرن الثامن عشر، حيث كان المزارعون حول العالم يحملون أغراضهم على سطح طويل مسطح عبر عرباتهم التي تسحبها الخيول.

وفي عام 1896 وفور ابتكار محركات الاحتراق، قام المبتكر غوتليب دايملر، مؤسس مجموعة دايملر مالكة مرسيدس، بصنع عربة واجن بدائية بقدرة 4 حصان قادرة على حمل حمولة تصل إلى 1500 كجم تقريباً.

وبعد مرور السنوات وبالتحديد في عام 1918 قامت شيفروليه بصناعة أول سيارة بيك اب لها، وكانت عبارة عن سيارة تقليدية دون نصف خلفي، لكنها في نفس الوقت مجهزة لتركيب صندوق خلفي عليها لتحميل الأغراض بها.

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ومع بداية عام 1925 طرحت فورد شاحنة طراز T، والتي تعد أول ظهور لسيارة لبيك اب حقيقية، حيث كانت تأتي مع صندوق خلفي اختياري، ونجحت حينها بشدة مما دفع العديد من الشركات العالمية مثل شيفروليه وكرايسلر للبدء في صناعة سيارات البيك اب.

وشهدت الفترة ما بين 1925 و 1935 منافسة قوية بين الشركات الأمريكية في تطوير صناعة سيارات البيك اب، حيث تم تزويدها بمحركات V6 قوية، بالإضافة إلى تزويد فورد سياراتها بمحركات V8 بجانب تطوير الهياكل، إلى أن قدمت فورد في 1928 بيك اب موديل A والذي كان بنفس شعبية موديل T.

وفي عام 1935 قامت الشركة اليابانية تويوتا بالدخول في المنافسة القوية بين فورد وشيفروليه، وقدمت أول سيارة بيك اب لها.

وخلال الحرب العالمية الثانية ومع احتدام المنافسة بين الشركات، كان موعدنا مع الظهور الأول لسيارات بيك اب فورد F-series.