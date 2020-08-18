ترخيص الآلاف من طائرات الدرون بالمملكة.. وهذه عقوبة تشغيلها دون ترخيص

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات “الدرون” المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية، وذلك وفقاً لما جاء بصحيفة “عكاظ”.

وأشار “إبراهيم الروساء” المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إلى قرب إصدار تحديث شامل للوائح التنفيذية التي تنظم آلية تشغيل وتسجيل طائرات “الدرون”، مؤكداً أن عدم تقيّد المُشغّل بتعليمات التسجيل والتشغيل بدون ترخيص أو تصريح؛ يعرضّه للمساءلة القانونية.

وبيّن”الرؤساء” أن عقوبات استخدام طائرات “الدرون” بدون ترخيص أو تصريح، تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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والجدير بالذكر أن هيئة الطيران المدني تعكف حالياً على إيجاد الآلية المناسبة لتنظيم استيراد وبيع طائرات الدرون، المستخدمة حالياً في الأنشطة الترفيهية والتجارية كالرفع المساحي والتصوير الجوي والفحص الصناعي والزراعي وغيرهم.