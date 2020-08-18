خطوات تصحيح أوضاع السيارات غير السعودية المتجاوز بقائها 6 أشهر

الخليج ٣٦٥ نت – دعت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أصحاب السيارات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية وتجاوزت مدة بقائها في الممكلة 6 أشهر، إلى ضرورة مراجعة إدارات المرور الرئيسية لتصحيح أوضاع سياراتهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.

وأوضحت إدارة المرور الوثائق والأوراق المطلوبة عند الحضور إلى إدارات المرور الرئيسية، وتشمل ما يلي:

وثيقة ملكية السيارة.

تعبئة النماذج المطلوبة.

تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

ونوّهت إدارة المرور إلى أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات المقررة على السيارات المخالفة ومالكيها، فـور انتهاء المدة المحددة لتصحيح أوضاعها بالمملكة.