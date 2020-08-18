جيل جديد من سكوتر Unu الكهربائي.. ضد السرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة أونو الجيل الثاني من سكوتر Unu الكهربائي في الأسواق خلال تشرين أول/أكتوبر القادم.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من السكوتر الكهربائي يتمتع باتصال شبكي كامل؛ حيث يتوفر لقائد الدراجة العديد من الوظائف عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

قالت وكالة الألمانية،على سبيل المثال يمكن عبر التطبيق تحديد مكان السكوتر على الخريطة، مع التعرف على حالة البطارية الحالية عن بعد، بالإضافة إلى نظام الحماية من السرقة، يطلق تحذيراته عندما يتعرض لمحاولة سرقة.

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وتوفر بطارية السكوتر الطاقة اللازمة لبلوغ مدى السير 50 كلم، ويستغرق شحنها 7 ساعات.

ويتوفر السكوتر الكهربائي بقوة 2 أو 3 أو 4 كيلووات، في حين تقف سرعته القصوى على أعتاب 45 كلم/س.

ويبدأ سعر السكوتر Uno الجديد من 2799 يورو.