جيب كومباس الجديدة.. قدرات دفع رباعي غير مسبوقة

طرحت شركة جييب الأمريكية المصنعة للسيارات نسخة 2020 الأحدث من طرازها المميز "كومباس" ضمن فئات SUV، لتعزز أسطولها من السيارات ضمن هذه الفئة والذي يشمل موديلات مثل، جييب Renegade، وجييب "شيروكي".

وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مواصفات وقدرات نسخة 2020 الجديدة من طراز جييب "كومباس" الذي شمل قدرات دفع رباعي غير مسبوقةعلى الطرق الوعرة.

الجديد بنسخة 2020

الطراز أضيفت لفئته الافتتاحية تقنيات شملت أنظمة رصد المناطق العمياء بخلفية السيارة، وأجهزة استشعار خلفية تدعم بها عملية ركن السيارة.





الأسعار

الطراز طرح منه 3 فئات الافتتاحية هي فئة Sport وتتوفر بسعر 23,600 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة Latitude وتتوفر بسعر 26,850 ألف دولار، ثم فئة Altitude التي تتوفر للبيع بسعر 28,270 ألف دولار، ثم فئة Limited بسعر 29,900 ومن بعدها تأتي فئة Trailhawk بسعر 31,170 ألف دولار، وأعلى فئة هي High Altitude بسعر 31,895 ألف دولار.

Advertisements

المحرك

كافة فئات الطراز تعمل بمحرك 4 أسطوانات، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، وتتوفر منه فئات تعمل بناقل سرعة يودوي مزود بـ 6 سرعات.

وفيما يخص نظام الدفع الخلفي، فيتوفر لدى كل من فئة Sport وفئة Latitude من طراز جييب "كومباس".





استهلاك الوقود

يستهلك من الوقود معدل "جالون" كل 22 ميلا يقطعهم داخل المدن، و"جالون"كل 30 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.





الأمن والسلامة

يدعم الطراز أنظمة مثل المكابح الذاتية التي تفعل عند استشعار اقتراب اصطدام السيارة، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والمركبات من حولها، بخلاف نظام الحفاظ على المسار.