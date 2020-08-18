GMC تشعل سوق الشاحنات العملاقة بطراز سييرا 1500

طرح عملاق الشاحنات الأمريكي GMC الفئة "سييرا 1500" وهي الأحدث من طراز سييرا ،والذي تم تزويده بإمكانات هائلة تشعل المنافسة فى سوق الشاحنات العملاقة.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، قدرات الشاحنة بنسختها الجديدة، وقدرات محركها والتقنيات التي تتمتع بها، والفئات التي تتوفر منها للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن أحدث ما أضيف من تعديلات على نسخة 2020 من شاحنة "سييرا 1500"وفي المقدمة جاء محركها الذي يتمتع بقدرات هائلة.





الأسعار

الشاحنة تتوفر منها بالأسواق، 6 فئات مختلفة،فئة Base بسعر 31,195 ألف دولار، و فئة SLEبسعر 39,395 ألف دولار، ثم فئة Elevation بسعر 41,895 ألف دولار، ومن بعدها فئة STL بسعر 45,895 ألف دولار، ثم فئة AT4 التي تتمتع بقدرات اقتحام للطرق الوعرة، وتتوفر هذه الفئة بسعر 52,595 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Denali بسعر 56,295 ألف دولار.





المحرك

الشاحنة تعمل بفئتها الافتتاحية، بمحرك V6 بقوة 285 حصان، وتتوفر منه محركات أقوى،مثل محرك V8 و V8 بسعة 6.2 لتر.

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عزم السحب

تحدث الموقع بعد ذلك عن الأوزان التي تستطيع شاحنة سييرا 1500 سحبها، حيث يمكنها سحب أوزان تصل لـ 12,200 ألف رطل.

استهلاك الوقود

شاحنة سييرا 1500 تستهلك من الوقود معدل "جالون "كل 23 ميلا داخل المدن و"جالون"كل 30 ميلا تقطعهم على الطريق السريع، فيما يخص فئاتها العامل بمحرك ديزل.

وفيما يخص فئاتها العامل بمحرك V8 فتستهلك من الوقود "جالون"كل 15 ميلا تقطعهم داخل المدن.





التقنيات

تتمتع شاحنة سييرا 1500 من الداخل بشاشة معلوماتية تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، مع نظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي من ماركة BOSE الفخمة.





الأمن والسلامة

تشمل، نظام التحذير المسبق في حالا الاصطدام، ونظام المكابح التلقائية التي تفعل في حالات استشعار حالات اصطدام، وأيضا نظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالات الخروج عن المسار، ونظام رصد المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها من خليفة الشاحنة.