جيب تدخل تعديلات على "رانجلر" وحش الطرق الوعرة

أدخلت شركة جيب الأمريكية المصنعة للسيارات تعديلات على طراز "رانجلر" بنسخته الجديدة لعام 2020 الذي يوصف بأنه وحش الطرق الوعرة ويتمتع بالعديد من القدرات الهائلة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" القدرات والمواصفات الأحدث التي شملت تقنيات ومعدل استهلاكه للوقود.

الجديد بنسخة 2020

وأضيف للطراز الطراز ميزات عديدة في المحرك الذي سيعمل بالديزل والغاز، مع مجموعة مميزة من الكماليات التي تدعم بها قدرات الطراز لاقتحام الطرق الغير ممهدة ورحلات السفاري.

الأسعار

والطراز تتوفر منه 8 فئات مختلفة، الافتتاحية فئة Sport بسعر 29,790 ألف دولار، ثم فئة Sport S بسعر 32,990 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة Unlimited Sport التي تتوفر من الطراز بسعر 33,290 ألف دولار، ثم فئة Freedom التي تتوفر بسعر 35,685 ألف دولار.

ثم تأتي فئة Sport Altitude بسعر 38,185 ألف دولار، ثم فئة Rubicon بسعر 39,790، وفئة SAHARA بسعر 40,140 ألف دولار، وأعلى فئة من فئات طراز جييب "رانجلر" هي فئة Recon بسعر 44,945 ألف دولار

.المحرك

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قال موقع "كار أند درايفر"، إن الفئة الافتتاحية من طراز جييب رانجلر، تعمل بمحرك V6 بقوة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصان، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.





الوقود

الطراز يستهلك من الوقود "جالون" كل 22 ميلا يقطعهم على طريق المدن، و"جالون"كل 24 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات

من الداخل يتمتع بنظام معلوماتي متميز، عبر شاشة يدعمها نظام Uconnect المعلوماتي الجديد الذي تصممه جييب بنفسها خصيصا لسياراتها، مع توفر أنظمة "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"،ونظام صوتي من ماركة Alpine مكون من 9 مكبرات صوتية.





الأمن والسلامة

تشمل أنظمة رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها خلف السيارة، ورصد الحركة خلف السيارة لتنبيه السائق،واستشعار للمكابح الخلفية.