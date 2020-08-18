أقوى 10 سيارات سيدان في العالم .. المواصفات والأسعار

حققت سيارات سيدان انتشارا واسعا حول العالم كونها اقتصادية في استهلاك الوقود، بخلاف تصميماتها الجذابة وراحة في القيادة، ما جعلها من أفضل السيارت في العالم.

وتم تصنيف معظم موديلاتها ضمن السيارات العائلية،وتتمتع مجموعة مميزة بقوة في المحرك بتكلفة أقل من 50 ألف دولار.



وعرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، أقوى 10 سيارات من هذا الطراز تجمع بين الرفاهية والتكلفة المخفضة .

في المقدمة جاء طراز سوبارو WRX STI الذي يتوفر بمحرك رياضي، بسعة 2.5 لتر، وقوة 305 أحصنة مع عزم دوران 290 لفة/قدم، بسعر 34,695 ألف دولار.

ومن بعده جاء طراز ATS Sedan من ماركة كاديلاك، بمحرك رياضي فئة V6 ويعمل بناقل سرعة مزود بـ 8 سرعات أوتوماتيكي، بسعر، 42,365 ألف دولار.

وثالثا جاء طراز S4، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، فئة V6 بقوة 33 حصانا، وعزم دوران 325 لفة/قدم، ويتوفر بسعر 49,200 ألف دولار.

وضمت القائمة طراز جاجوار XE 35T، بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر،وعزم دوران 332 لفة/قدم، ويتوفر الطراز بتكلفة 42,695 ألف دولار.

Advertisements

وجاء ضمن القائمة من ماركة فورد، طراز Fusion Sport، الذي يتوفر بمحرك V6 بسعة 2.7 لتر، ينتج قوة 325 حصانا، مع عزم دوران 380 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ويتوفر بسعر 33,475 ألف دولار.

ومن ماركة بي إم دبليو، جاء ضمن القائمة، طراز 340i، الذي يتوفر بمحرك رياضي توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، مع عزم دوران 322 لفة/قدم وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويتوفر بسعر 45,800 ألف دولار.

ومن بعده جاء ضمن القائمة من ماركة شيفروليه، طراز SS، الذي يعمل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 415 حصانا، مع عزم دوران 415 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ويتوفر بسعر 46,575 ألف دولار.

ومن ماركة مرسيدس الألمانية، جاء ضمن القائمة، طراز AMG CLA45 4MATIC، بناقل سرعة dual-clutch مزود بـ 7 سرعات، ويتوفر بسعر 49,500 ألف دولار.

ومن ماركة دودج، جاء ضمن القائمة، طراز R/T Scat Pack العامل بمحرك HEMI V8 بسعة 6.4 لتر وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويتوفر الطراز للبيع بسعر 39,995 ألف دولار.





واختتم الموقع القائمة بطراز Q50 Red Sport 400 من ماركة إنفينتي، العامل بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 350 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات ويتوفر بسعر 48,855 ألف دولار.



