قرش ميتسوبيشى فى حمام سباحة بتكساس

يبدو ان موديل شارك من لانسر والذى أطلق عليه اسم سمكة القرش قد أصبح إسماً على مسمى , فقد ذكر موقع كار سكووب المتخصص فى شئون السيارات ان سائق سيارة مخمور يقود سيارة من نوع ميتسوبيشي لانسر شارك حمراء قد استقر في حوض سباحة في أرلينجتون بولاية تكساس فى الولايات المتحدة الامريكية هذا الأسبوع بعد اصطدامه بسيارة أخرى .
وذكرت إدارة شرطة أرلينجتون أن الحادث وقع في جنوبالمدينة بعد ان حطم السائق المخمور جدارًا حجريًا منخفضًا وسياجًا خشبيًا فى الفناء الخلفي لأحد المنازل حيث تم القبض عليه بتهمة القيادة في حالة سكر.
ولحسن الحظ لم يصب أحد فى ذلك الحادث حيث كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير إذا كان هناك أي شخص في حمام السباحة أو بالقرب منه في ذلك الوقت.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتحطم فيها سيارة في حوض سباحة فقد تحطمت لامبورجينى هوراكان فى يوليو 2019 بنفس الطريقة فى حمام سباحة أحد المنازل أثناء التقاط الصور لها و في حادث آخر انطلقت سيارة تويوتا راف 4 مسرعة إلى الفناء الخلفي لمنزل في فلوريدا في مايو من نفس العام و وحطمت سياجين واستقرت أيضاً فى حمام السباحة.
لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث لسائق الميتسوبيشي في هذه الحالة ولكن في حالة إدانته سيدفع غرامة كبيرة مع وقف رخصة القيادة كما هو متبع فى قوانين الولاية.
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