الدفاع المدني يحذر من ترك هذه المواد بالسيارة خلال فصل الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدداً من المواد التي يجب أن تخلو السيارة منها في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فضل الصيف.

وأشارت المديرية إلى ضرورة التأكد من خلو السيارة من عبوات الغاز وقداحة السجائر والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف وعبوة العطر المضغوطة لاحتمالية إنفجار هذه المواد، إلى جانب عبوة سائل معقم اليدين التي قد تتسبب في إشعال النار بأجزاء السيارة.