المرور يُحذّر من استخدام الجوال أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – وجهّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيراً لقائدي السيارات من اسخدام الجوال أثناء القيادة. وشددّت الإدارة على خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة، إذ أنه مخالفة مرورية تُعرّض حياة قائدي السيارات وسالكي الطريق للخطر، وجاء في التغريدة: “استخدام الجوال أثناء القيادة، يفقدك التركيز ويعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

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