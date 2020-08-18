"أودي" تطرح موديل 2021 من S3 الصالون وSportback الهاتشباك

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة أودي، أقوى نسخ سيارتها المدمجة A3، وهي S3 الصالون وSportback الهاتشباك.

ويعتمد كلاً من S3 الصالون، وSportback الهاتشباك، على محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2

لتر وبقوة 310 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

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وتتميز موديلات S3 من خلال الملامح الأكثر شراسة على شبكة المبرد، وفتحات التهوية الأكبر على المئزر، مع مظهر الألومنيوم الجذاب على مبيت المرايا، وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة قياس 25ر10 بوصة، وقمرة افتراضية ومقاعد رياضية جديدة.