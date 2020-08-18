بعد طرحها في مصر.. ننشر مواصفات وأسعار فولكس فاجن باسات 2021

كتب: باسل الحلواني

طرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، موديل 2021 من السيارة السيدان العائلية فولكس فاجن باسات Facelift، فئة Comfort line الأعلى تجهيزًا بسعر 585 ألف جنيه.

تعتمد فولكس فاجن باسات 2021 على سواعد محرك توربيني رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.7 متر، وعرضها 1.8 متر، وارتفاعها 1.4

متر، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 586 لتر مكعب.

وتقدم السيارة الألمانية في مصر بالعديد من وسائل الأمان، في مقدمتها وسائد هوائية للركاب في الأمام إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي.

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السيارة مزودة أيضًا بفرامل يد كهربائية ومساحة حساسة للأمطار ونظام

GPS للملاحة، ونظام ذكي لركن السيارة بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المنحدرات ومثبت للسرعة.

كما يتوفر مجموعة من وسائل المساعدة يتصدرها مقاعد مكسوة بالجلد قابلة للتعديل كهربائيًا، ومساند رأس أمامية وخلفية وزر تشغيل وإيقاف المحرك وعجلة قيادة إلكترونية يمكن التحكم بها ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار والتحكم في الزجاج بلمسة واحدة ونظام ذكي لركن السيارة.

أما الرفاهية بالمقصورة فهي متنوعة كذلك وأبرزها النظام الصوتي الذي يتكون من 9 سماعات ومشغل MP3/DVD، ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة ومساند يد أمامية مكيفة وحزام أمان خلفي وكمبيوتر رحلات وفتحة سقف بانورامية.