أول سيارة كهربائية لجينيسيس تظهر أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت أول سيارة كهربائية لجينيسيس في صور تجسسية أثناء اختبارها لأول مرة، وتحمل السيارة الاسم الكودي المؤقت “JW”، وستشارك منصتها مع سيارة هيونداي أيونيك 5 القادمة.
وقد ظهرت السيارة في ألمانيا قرب المركز التقني لمجموعة هيونداي هناك، وتأكدنا أنها جينيسيس من التصميم الشهير للمصابيح الأمامية والخلفية المنقسمة، وإن كان الشبك الأمامي مخفي بالكامل.
وقد أشارت تسريبات في الماضي أن السيارة ستحصل على نظام دفع رباعي، كما أن الهيئة العامة لها تشير إلى كونها كروس أوفر بتصميم عضلي.
وستنافس السيارة أمثال تيسلا موديل Y ومرسيدس EQB واودي Q4 اي ترون، وستتمتع بمدى يصل إلى 500 كيلومتر لكل شحنة مع توقعات ببدء الإنتاج في منتصف 2021.
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