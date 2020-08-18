هيونداي توسان 2021 تظهر بأوضح تصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هيونداي للكشف عن توسان 2021 قريباً، حيث ظهرت السيارة أثناء اختبارها عدة مرات، واليوم ظهرت السيارة في تصميم توقعي جديد يستند على اللقطات التجسسية.

يُظهر التصميم التوقعي توسان القادمة بغطاء محرك مقوس وشبك كبير تحيط به مصابيح أمامية ضيقة، وفي الخلف، تحصل على مصابيح خلفية حادة.

يُذكر أن اللقطات التجسسية أوضحت أن توسان 2021 الجديدة ستحصل على العديد من سمات تصميمها من هيونداي فيجن T الاختبارية.

ومن حيث القوة، يُتوقع أن تستمد السيارة قوتها من محرك Theta3 بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي قياسي، ونظام دفع كلي اختياري.

في النهاية، بالتأكيد سنتعرف على المزيد من التفاصيل عن هيونداي توسان 2021 قريباً، حيث يُتوقع أن يتم الكشف عنها بحلول نهاية 2020 لتُباع كموديل 2021.

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