“تقرير” الحكومة اليابانية كانت ترغب باندماج نيسان وهوندا

الخليج ٣٦٥ نت – كشف تقرير من صحيفة Japan Times أن مطلعين على الأمر تحدثوا إلى الفاينانشيال تايمز عن محاولات الحكومة اليابانية لدمج شركتي نيسان وهوندا في أواخر عام 2019، وبحسب ما ورد، كان مستشارو رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من بين من ضغطوا على صانعي السيارات للاندماج.

يجدر بالذكر أن المسؤولين الحكوميين كانوا قلقين بشأن العلاقة بين رينو ونيسان بعد اعتقال كارلوس غصن، في حين كشف التقرير عن رفض الشركتين اقتراحات الحكومة، حيث لم تصل الفكرة إلى مستوى مجالس إدارة الشركتين، حيث فضلت نيسان التمسك بتحالفها الحالي.

يُذكر أنه في مايو 2020، أعلنت رينو ونيسان وميتسوبيشي عن خطة عمل مطورة أعطت كل شركة أسواقاً للتركيز فيها، حيث سيكون تركيز نيسان في المستقبل على السوق الصيني والياباني وأمريكا الشمالية، في حين أن لدى نيسان خطة لإعادة الهيكلة مدتها أربعة سنوات تشتمل على خفض الإنتاج بنسبة 20% وتقليل تشكيلة طرازاتها إلى 55 من أصل 69 طراز حالياً، كما تُخطط للكشف عن 12 سيارة جديدة في الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

من جانبها، تمتلك هوندا أيضاً خطة لمستقبلها، حيث ستكشف عن سيفيك الجديدة في عام 2021، والتي ستتوفر كسيارة سيدان وهاتشباك فقط، ويُقال أيضاً أن اكورد وريدجلاين ستحصل على تحديث لعام 2021، واتش ار في الجديدة سيتم الكشف عنها في 2022.

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