للحواسيب وأجهزة الألعاب.. مقود سباقات جديد مع دواسات

أعلنت شركة لوجيتك عن إطلاق مقود السباقات G923 Trueforce مع الدواسات للحواسيب وأجهزة الألعاب بما في ذلك سوني بلاي ستيشن 5.

وأوضحت الشركة السويسرية أنها قامت في مقود السباقات الجديد بتحسين الاستجابة بشكل واضح مقارنة بالموديلات السابقة.

ويعتمد مقود السباقات G923 Trueforce على نظام استجابة جديد وحساس للغاية، والذي يرتبط مباشرة بمحرك الصوت والفيزياء للعبة من أجل إتاحة تجربة لعب واقعية بدرجة كبيرة.

وهناك بعض الألعاب تدعم تقنية Trueforce مثل Assetto Corsa Competitzione وGrid 2019 على الحواسيب المكتبية وأجهزة إكس بوكس وان وبلاي ستيشن 4، بالإضافة إلى لعبة Gran Turismo Sport على جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4.

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وأوضحت شركة لوجيتك أن وزن مقود السباقات الجديد يبلغ 2.25 كجم بدون كابل USB-2، ويبلغ وزن الدواسات 3.1 كجم.

وتابعت: تشمل المزايا الأخرى لمقود السباقات وظيفة التحكم في بدء التشغيل القابل للبرمجة مع القابض المزدوج وبيان عدد اللفات LED مدمج، وكذلك خاصية التحكم في الألعاب المدمجة لجهاز الألعاب المعني (سوني بلاي ستيشن أو إكس بوكس).

وأضافت، أن المقود الجديد يشمل دواسات مكابح مع زنبرك تقدمي مع بيان اختيار به 24 نقطة.

وأعلنت شركة لوجيتك عن طرح مقود السباقات G923 Trueforce مع الدواسات خلال شهر أغسطس/آب الجاري بسعر يبلغ 400 يورو.

