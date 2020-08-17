موجز الخليج 365 للسيارات.. شراسة أودي وأوامر مرسيدس

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بملامح أكثر شراسة، قدمت شركة أودي أقوى نسخ سيارتها المدمجة A3، وهي S3 الصالون وSportback الهاتشباك، وأوضحت الشركة الألمانية أن كلا هيكلي الطراز يعتمدان على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 310 أحصنة/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

أعلنت شركة بنتلي البريطانية عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Bentayga الفارهة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، بسعر يبدأ من 182 ألف يورو تقريبا، ويتميز الموديل الجديد بتصميم جذاب من خلال رتوش تصميمية على شبكة المبرد وتصميم المصابيح الخلفية ومقصورة داخلية محدثة، مع مقاعد جديدة والمزيد من الرحابة المخصصة للمقاعد الخلفية.

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أعلنت شركة بورشه عن تقديم أيقونتها 911 كموديل Targa مرة أخرى، والذي يتألق بسقف قماشي على صف المقاعد الأول وقبة زجاجية على الصف الثاني، وبينهما قوس مطلي بالكروم، وأوضحت الشركة الألمانية أن طي السقف القماشي تحت القبة الزجاجية يستغرق 19 ثانية أثناء وقوف السيارة.

تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس لإطلاق الفئة E الجديدة خلال فصل الخريف القادم، برتوش تصميمية وتعديلات على المقصورة وأنظمة الدفع وبسعر يبدأ من حوالي 48 ألف يورو تقريبا.

يترقب سوق الشاحنات العملاقة بشغف المنافسة الساخنة بين فورد وGMC ،بعد طرح الأخيرة النسخة الأحدث لعام 2020 من شاحنتها القوية Sierra HD، وكانت شركة فورد قد طرحت الشاحنة "سوبر ديوتي" قبل خطوة نظيرتها الأمريكية.