مبيعات جينيسيس تتجاوز مرسيدس وبي ام دبليو في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – أظهرت البيانات أن مبيعات جينيسيس تفوقت على مرسيدس وبي ام دبليو في مبيعات السيارات الفاخرة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام في كوريا الجنوبية، وإذا استمر هذا الأمر حتى نهاية العام، ستصبح صانعة السيارات الفاخرة الكورية أكبر بائع سيارات فاخرة محلياً لأول مرة منذ أربعة سنوات، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

يجدر بالذكر أن جينيسيس باعت ما مجموعه 60,005 سيارة في الفترة من يناير حتى يوليو 2020 في كوريا الجنوبية، أي بزيادة قدرها 65% عن نفس الفترة في العام الماضي، في حين باعت مرسيدس 41,583 سيارة خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة في العام الماضي، وبي ام دبليو بـ 29,246 سيارة.

يُذكر أن هيونداي أطلقت علامة جينيسيس التجارية في عام 2015، لتصبح صانعة السيارات الفاخرة الأكثر مبيعات محلياً في 2016، لكن مرسيدس أطاحت بها منذ عام 2017، إلا أن جينيسيس اكتسبت شعبية كبيرة مؤخراً مع بدء بيع سيارتها GV80 الاس يو في في يناير من هذا العام.

تهدف جينيسيس إلى بيع 24,000 سيارة GV80 في كوريا الجنوبية هذا العام، وفي الأشهر السبعة الأولى باعت الشركة 20,016 سيارة GV80، أي أنها في طريقها إلى تجاوز المبيعات المستهدفة.

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في الختام.. تعد جينيسيس GV80 هي الموديل الرابع في تشكيلة جينيسيس، والتي تشتمل أيضاً على سيارات السيدان G70 وG80 وG90، حيث تستمد الاس يو في ذات الثلاثة صفوف من المقاعد قوتها من محرك ديزل سعة 3 لتر، مع العديد من مزايا السلامة والراحة المتقدمة.