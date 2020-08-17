رام TRX 2021 هي أقوى وأسرع بيك أب في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رام عن 1500 TRX المنافسة لفورد F-150 رابتر بعد أربعة أعوام من تدشين النسخة الاختبارية، وقد حصلت البيك أب على تحديثات واسعة مقارنة بالموديل القياسي لتحسين أدائها على جميع الأصعدة، وستنطلق البيك أب في نهاية العام الجاري بأسعار تبدأ من 70,000 دولار (262,000 ريال).

وقد تم تزويد البيك أب عالية الأداء بمحرك هيلكات الأسطوري V8 سعة 6.2 لتر بقوة 702 حصان وعزم 881 نيوتن متر، ما يجعلها أقوى بيك أب في العالم، كما استخدمت رام الفولاذ عالي الصلابة للهيكلة لتحسين الثبات والقوة وتحمل القفزات وأقسى التضاريس بسهولة.

كما حصلت رام TRX على ناقل ZF أوتوماتيكي 8 سرعات عالي الأداء ودفع رباعي وقفل تفاضلي خلفي إلكتروني، كما ستحصل البيك أب على إصدار إطلاق خاص بـ 702 نسخة -إشارة إلى قوة المحرك-، بنظام سمعي فاخر من طراز Harman Kardon بـ 19 مكبر صوت وسقف بانورامي واكسسوارات عديدة أخرى، ويبدأ سعر إصدار الإطلاق من 90,000 دولار (337,000 ريال).

للمقارنة السريعة، فورد F-150 رابتر تبدأ من 53,455 دولار (200,000 ريال)، ما يجعلها أرخص بكثير من رام TRX، ولكن لنذكر أن قوتها 450 حصان فحسب.

وتتسارع رام TRX الجديدة من السكون إلى 96 كلم\س في 4.5 ثانية بسرعة قصوى 190 كلم\س، ما يجعلها أسرع بيك أب في السوق أيضاً، باستثناء الموديلات المعدلة.

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