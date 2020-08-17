الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للتجارة، عروضنا هي.. هي وفوقها 10% من قيمة الضريبة المضافة هدية عند شرائك إحدى سيارات جيلي الجديدة بالكامل مع خيارات تمويلية متعددة وصيانة مجانية لمدة سنتين. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارات المشمولة: جيلي بينراي : القسط الشهري 877 ريال مميزات العرض: سنتين صيانة مجانية أو 40,000 كم

5 سنوات ضمان أو 150,000 كم

خيارات تمويلية متعددة * العرض ساري حتى 31 أغسطس 2020 Advertisements صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض تقسيط جيلي بينراي 2020 من الوعلان للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.