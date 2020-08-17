عربية من الخيال.. سيارة Lucid Air الكهربائية

كشفت شركة “لوسيد موتورز” الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية، النقاب عن رمزها “Lucid Air” المنافس القوي لسيارات Tesla الكهربائية ، كما كشفت الشركة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube عن اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على السيارة الجديدة.

سيارة Lucid Air الكهربائية

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تنتمي سيارة “Lucid Air” إلى فئة السيدان، ومن المقرر إطلاقها في أبريل في معرض نيويورك للسيارات مطلع العام المقبل 2021 ، بمدى يصل إلى 517 ميلاً ، أي بمسافة تقارب 832 كيلومتراً لكل شحنة. بطارية وسرعة قصوى تبلغ 200 ميلا في الساعة ، السيارة الجديدة للشركة الناشئة منذ عام 2007 والتي تهتم حاليا بتوريد بطاريات لسيارات السباق “فورمولا 1” ، ستتمتع بتصميم داخلي واسع وفاخر سيتم تغطيته بمظلة من زجاج.

ونقلًا عن موقع “روسيا اليوم” فقد حاول المصممون تجميع العديد من المواصفات على السيارة الجديدة ، لتقديمها بطريقة أنيقة وعصرية ومريحة في نفس الوقت ، حيث تم العمل على تصميم الهيكل ليكون ديناميكيًا هوائيًا عاليًا لضمان تقليل الاحتكاك. مع الهواء ، توفير الطاقة وزيادة السرعة أثناء الحركة. تم تصميم المقصورة الداخلية أيضًا لتكون فسيحة مثل السيارات الفاخرة.

من المتوقع أن يوفر الهواء محركات كهربائية مفردة ومزدوجة ، حيث يوفر الأول دفعًا خلفيًا والآخر يوفر دفعًا رباعيًا بقوة 1000 حصان ، وستكون السيارة الجديدة قادرة على التسارع من صفر إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 2.5 ثانية ، وأشارت الشركة إلى أن أكثر الطرز بأسعار معقولة سيكون لها نطاق قيادة أقصر يبلغ حوالي 315 ميلاً.