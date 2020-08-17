الأكثر شراسة.. أودي تطلق S3 الصالون والهاتشباك بقوة 310 أحصنة

بملامح أكثر شراسة، قدمت شركة أودي أقوى نسخ سيارتها المدمجة A3، وهي S3 الصالون وSportback الهاتشباك.



وأوضحت الشركة الألمانية أن كلا هيكلي الطراز يعتمدان على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 310 أحصنة/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.8 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

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وتتميز موديلات S3 من خلال الملامح الأكثر شراسة على شبكة المبرد، وفتحات التهوية الأكبر على المئزر، مع مظهر الألومنيوم الجذاب على مبيت المرايا.

وتزدان المقصورة الداخلية بالعدادات الرقمية في شاشة قياس 10.25 بوصة، مع توفير قمرة افتراضية ومقاعد رياضية جديدة.

ومن المقرر طرح الموديلات الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 46 ألفا و303 يورو.