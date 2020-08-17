جيلي بريفيس الإنتاجية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – في أبريل 2019؛ دشنت جيلي سيارة بريفيس الاختبارية، وهي سيدان أنيقة تم تطويرها بالتعاون مع فولفو، والآن كشفت العلامة عن أول صور رسمية للموديل الإنتاجي تمهيداً لطرحه في الأسواق في نهاية 2020.

بريفيس ستكون ثاني سيارة من جيلي تعتمد على منصة CMA التي تم تطويرها بالتعاون مع فولفو، مع احتفاظ الموديل الإنتاجي بالأبعاد الرياضية الأنيقة للسيارة الاختبارية.

وستكشف جيلي عن محركات بريفيس وتفاصيل الداخلية قريباً، مع توقعات بتزويدها بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر وربما نسخة هجينة.

وستنطلق جيلي بريفيس في الصين أولاً في الربع الأخير من 2020 ثم للأسواق العالمية لاحقاً.

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