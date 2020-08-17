هل تكلفة صيانة السيارات الكهربائية أقل فعلاً من السيارات الأخرى؟

الخليج ٣٦٥ نت – من أهم الفوائد التي تُذكر باستمرار للسيارات الكهربائية أن صيانتها أرخص بكثير من سيارات الاحتراق الداخلي، ما يعوض السعر المبدئي المرتفع لها على المدى الطويل، ولكن ما مدى صحة هذا الكلام؟

لنأخذ مثال تيسلا موديل S في الولايات المتحدة، مع تتبعنا لقصة أحد ملاكها باسم ستيف ساسمان، والذي اشترى موديل S مستعملة في 2014 بعداد مسافات 56,000 كيلومتر وقتها بـ 79,000 دولار (296,000 ريال)، وقد استخدم ساسمان سيارته الكهربائية بكثافة على مدار خمسة أعوام حتى بيعها في أغسطس 2019 بعداد مسافات 344,000 كيلومتر، فكم كلفته في الصيانة على مدار هذه الأعوام؟

ستيف ساسمان صرح أن السيارة كلفته 5,415 دولار (20,000 ريال) في الصيانة، منهم 2,215 دولار لشاشة معلومات ترفيهية جديدة، و790 دولار لمنفذ شحن جديد، مع تغييره لعدة إطارات وأحد مقابض الأبواب.

بالنسبة للتكاليف الأمريكية للصيانة، فـ 5,415 دولار على مدار خمسة أعوام هو رقم جيد ولكن لا يختلف كثيراً عن صيانة السيارات الأخرى.. وللمقارنة، أشارت دراسة من مركز AAA Automotive الأمريكي أن تكاليف صيانة السيارات الجديدة غير الكهربائية تصل بالمتوسط إلى 1,186 دولار سنوياً، أي على مدار خمسة أعوام 5,900 دولار تقريباً.

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