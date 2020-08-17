ماهيندرا ثار 2020 الهندية المشابهة لجيب تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة ماهيندرا الهندية عن سيارة “ثار” 2020 الجديدة، والتي تحمل تشابهات بارزة مع جيب رانجلر.. وفي الواقع، هذا هو الجيل الثاني لـ ثار، بحجم أكبر وتصميم أكثر جراءة من الموديل السابق.

يمكن إزالة السقف الصلب للسيارة، أو طلب سقف قماشي ضمن الخيارات، كما حصلت ثار 2020 على مزايا تقنية وراحة جديدة في الداخلية، تشمل شاشة 7.0 إنش لنظام المعلومات الترفيهبة بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ولوحة عدادات ملونة وضوابط على المقود ونظام كروز كونترول ضمن المزايا الحديثة الأخرى.

وتستمد ماهيندرا ثار 2020 قوتها من محرك بنزين 2.0 لتر بقوة 150 حصان وعزم 320 نيوتن متر، وآخر ديزل 2.2 لتر بقوة 130 حصان وعزم 320 نيوتن متر، مع ناقل يدوي 6 سرعات وأوتوماتيكي 6 سرعات.

كما حصلت ثار على عدد من أنظمة السلامة التي تشمل منع غلق المكابح ونظام الثبات والمساعدة على تسلق المرتفعات والنزول منها وعدة وسائد هوائية والمزيد.

وستنطلق ماهيندرا ثار 2020 في الهند في بداية أكتوبر بأسعار تقديرية تبدأ من 13,400 دولار (50,000 ريال).

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