بـ182 ألف يورو.. بنتلي تطلق أيقونتها الفارهة "Bentayga"

أعلنت شركة بنتلي البريطانية عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Bentayga الفارهة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، بسعر يبدأ من 182 ألف يورو تقريبا.



ويتميز الموديل الجديد بتصميم جذاب من خلال رتوش تصميمية على شبكة المبرد وتصميم المصابيح الخلفية ومقصورة داخلية محدثة، مع مقاعد جديدة والمزيد من الرحابة المخصصة للمقاعد الخلفية، والترتيب الجديد للقمرة مع العدادات الرقمية، ونظام الملتيميديا مع ميزة دمج الهواتف الذكية، كذلك اتسع برنامج ألوان الطلاء.

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وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Bentayga على سواعد محرك بنزين V8 سعة 4 لتر وبقوة 404 كيلووات/550 حصانا، مع 770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 5ر4 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 290 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 11.6 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 265 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتسع برنامج دفع السيارة لاحقا بنسخة الدفع الهجين Plug-in المعتمدة على سواعد محرك سداسي الأسطوانات وبطارية.