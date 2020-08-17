هيونداى الكهربائية تسجل رقم قياسى جديد

سجلت شركة هيونداي رقماً قياسياً جديداً في النطاق مع ثلاث سيارات كروس أوفر كونا الكهربائية صديقة البيئة، والتي تم اختبارها لمدة ثلاثة أيام في حلبة لاوزيتسرينج في ألمانيا, وفي نهاية التجارب تجاوزت كل واحدة من المركبات الثلاث عديمة الانبعاثات الهدف البالغ 620 ميلاً أى 1000 كم على شحنة بطارية واحدة ، حيث سارت الطرازات الثلاثة لهيونداى كونا 1018.7 و 1024.1 و 1026 كم على التوالي.

استمر الاختبار لمدة 35 ساعة تقريبًا وشمل ثلاثة فرق إثنان من Hyundai وواحد من مجلة AutoBild ، وتمت مراقبته من قبل أشهر

شركة أوروبية لفحص المركبات تأسست في برلين بألمانيا عام 1925 وهى شركة Dekra .

جميع السيارات المستخدمة كانت غير معدلة وركبت و تم إطفاء التكييف وأنظمة الترفيه ، لكن الأضواء النهارية ظلت مضاءة لتتوافق مع المتطلبات القانونية.

وفقًا لشركة هيونداى في نهاية الأيام الثلاثة تم تغيير 36 سائق على السيارات الثلاث وحققت متوسط ​​سرعة بين 29-31 كم في الساعة حيث كانت تعكس سرعات حركة المرور النموذجية داخل المدينة في أوروبا بما في ذلك

تغيرات إشارات المرور والمناطق السكنية حيث يبلغ الحد الأقصى للسرعة 30 كم في الساعة.

وقال يورجن كيلر ، المدير العام لشركة هيونداي ألمانيا "من خلال هذا الاختبار ، أكدت كونا إلكتريك إنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات كفاءة موثوقة وصديقة للبيئة ، وهي عملية للاستخدام اليومي".

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سيتم تقديم السيارة الجديدة في ألمانيا من خلال طرازين الأول بقوة 134 حصان بسعر 33971.43 يورو أى ما يوازى 39961 دولارًا والثانى يولد 201 حصانًا بسعر 40794.96 يورو أى 47988 دولارًا حيث يستطيع كلاً من الموديلين قطع مسافة 449 كم بالشحنة الواحدة , أما

في الولايات المتحدة فسيتم تقديم الموديل الأكثر قوة فقط بسعر 37190 دولارًا أمريكيًا حيث يستطيع ذلك الموديل السير لمسافة 415 كم بالشحنة الواحدة.