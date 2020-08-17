لويس هاميلتون يحطم رقم الأسطوة مايكل شوماخر في فورمولا 1

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الخليج ٣٦٥ نت – فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بجائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، محطماً بذلك رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.
حيث حطم هاميلتون رقم شوماخر التاريخي بفوزه بجائزة إسبانيا الكبرى للعام الرابع على التوالي، ويذلك يكون قد تُوّج 156 مرة مقابل 155 لشوماخر، ليُمدد صدارته للترتيب العام إلى 37 نقطة.
والجدير بالذكر أن ماكس فرستابن سائق ريد بول هو أقرب منافسي هاميلتون على اللقب، فقد حاز على المركز الثاني في حلبة كتالونيا ببرشلونة، بينما يأتي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الثالث بحصوله على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.
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