إشبيلية إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأهل إشبيلية الإسباني إلى نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين بمرحلة نصف النهائي، على ملعب "راين إينرجي" بمدينة "كولن" الألمانية.

إشبيلية بلغ نهائي الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه علما بأنه حقق اللقب في المرات الـ5 السابقة التي تأهل فيها لتلك المرحلة.

على الجانب الأخر، فإن مانشستر يونايتد سيخرج هذا الموسم بدون أي ألقاب بعد خسارته في بطولات الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين وأخيرا الدوري الأوروبي.

ويعد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية هو نجم اللقاء الأول والذي لعب دورا حاسما في تأهل فريقه للنهائي بفضل تصدياته الرائعة.

Advertisements

ويلعب بونو في صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة من جيرونا الإسباني، وهو حارس يبلغ من العمر 29 عاما، وقد بدأ مسيرته في الوداد المغربي 2010، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد 2012 ومنه صوب ريال سرقسطة معارا ثم بيع نهائي لجيرونا في 2016.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتعادل سوسو لإشبيلية في الدقيقة 26، قبل أن يسجل لوك دي يونج الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 78.

ويلتقي إشبيلية في المباراة النهائية المقرر إقامتها الجمعة المقبل، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تقام غدا الاثنين وتجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.